Менеджер Яна: Путин после победы над Альдо не звонил

Саят Абдрахманов, менеджер новоиспечённого чемпиона UFC Петра Яна, рассказал, поздравил ли его подопечного с победой президент России или кто-то из правительства страны.
«По спонсорам много движений было до боя и после. В плане ажиотажа — не знаю. Думаю, это связано с нынешней ситуацией. Даже то, что турнир такого статуса проходил без зрителей, тоже по-своему было странно. Но это всё второстепенное. Всё-таки была цель забрать пояс. Это исторический момент, исторический турнир. Думаю, 2020 год никто не забудет. В условиях, когда другие организации практически не проводят турниры, а перелеты ограничены, нам удалось все-таки подраться за титул и выиграть. Это уникальная и интересная история.
Путин после победы не звонил. Но очевидно, что это всегда будет присутствовать. Возможно, какие-то губернаторы будут стараться привязать себя к этому событию. У нас на родине, в Казахстане, тоже так часто бывает. Пока спортсмен ничего не добьется, ему не помогают, а как только чего-то добился, начинают сразу пытаться рядом быть, присвоить себе его заслуги, грамотку вручить или еще что-то. Здесь уже на усмотрение Петра», — приводит слова Абдрахманова Sport24.
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