Кельвин Каттар — Дэн Иге. Проморолик к турниру UFC on ESPN 13
В ночь с 15 на 16 июля мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. В его главном событии встретятся полулегковесы Кельвин Каттар и Дэн Иге.
Пресс-служба UFC опубликовала проморолик главного поединка турнира.
По итогам взвешивания Каттар оказался тяжелее соперника на 0,5 кг. Все бойцы уложились в лимит своих весовых категорий.
Основной кард
Кельвин Каттар – Дэн Иге
Райан Бенуа – Тим Эллиотт
Джимми Ривера – Коди Стэман
Молли Маккэнн – Таила Сантос
Абдул Разак Альхассан – Мунир Лаззес.
Предварительный кард
Джон Филлипс – Хамзат Чимаев
Лерон Мёрфи – Рикардо Рамос
Модестас Букаускас – Андреас Михайлидис
Крис Фишголд – Джаред Гордон
Диана Белбита – Лиана Джоджуа
Аарон Филлипс – Джек Шор.
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