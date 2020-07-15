Кельвин Каттар — Дэн Иге. Проморолик к турниру UFC on ESPN 13

В ночь с 15 на 16 июля мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. В его главном событии встретятся полулегковесы Кельвин Каттар и Дэн Иге.



Пресс-служба UFC опубликовала проморолик главного поединка турнира.

По итогам взвешивания Каттар оказался тяжелее соперника на 0,5 кг. Все бойцы уложились в лимит своих весовых категорий.

Основной кард



Кельвин Каттар – Дэн Иге

Райан Бенуа – Тим Эллиотт

Джимми Ривера – Коди Стэман

Молли Маккэнн – Таила Сантос

Абдул Разак Альхассан – Мунир Лаззес.



Предварительный кард



Джон Филлипс – Хамзат Чимаев

Лерон Мёрфи – Рикардо Рамос

Модестас Букаускас – Андреас Михайлидис

Крис Фишголд – Джаред Гордон

Диана Белбита – Лиана Джоджуа

Аарон Филлипс – Джек Шор.