Джоджуа рассказала, чем угостила бы гостей из UFC. Конору досталась закуска

Российская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в смешанных единоборствах, рассказала, чем угостила бы бойцов UFC и президента организации, если бы они пришли в гости.



«Если бы ко мне в гости пришёл Дана Уайт, дала бы ему попробовать хачапури по-аджарски. Мне кажется, ему очень понравится. Это тесто, в котором перемешиваются разные сыры, в основном сулугуни, и сверху — яйцо. Это всё размешивается, макается — очень вкусно.



Если бы ко мне в гости пришёл Хабиб, дала бы ему попробовать хинкали. Разные хинкали, потому что у них в Дагестане есть хинкал аварский, таргинский, кумыкский и так далее. А хинкали — это вещь похожая, но гораздо компактнее: тонкое тесто без дрожжей, внутри — разное мясо: баранина, говядина. Ну, свинину, понятное дело, не будем добавлять. С разной зеленью, а внутри — сок, бульон. Это всё в одном блюде. Они едят хинкал, в котором всё по отдельности, а я дала бы ему попробовать хинкали.



Если бы ко мне пришёл Конор, было бы что-то на закусон. Скорее всего… Красное вино, белое и чача. А на закусон — сациви, салатик, сыр сулугуни. Думаю, Конор больше любитель выпить, поэтому на стол нужно ставить алкоголь.



Для Петра Яна попробовала бы подать на стол суп харчо, острый, с грецкими орехами. И, наверное, дала бы попробовать чкмерули — курица в молочном соусе», — рассказала Лиана Джоджуа в интервью UFC Russia.

Напомним, Джоджуа проведёт поединок на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится 15 июля. Соперницей россиянки станет представительница Румынии Диана Белбита.