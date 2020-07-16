Эллиотт победил Бенуа на турнире UFC on ESPN 13

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. В рамках основного карда американец Райан Бенуа встретился с соотечественником Тимом Эллиоттом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Эллиотт одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах при 11 поражениях.

В главном событии турнира встретятся полулегковесы Кельвин Каттар и Дэн Иге.

Напомним, это второй турнир из четырёх запланированных на «Бойцовском острове». На первом турнире в минувшие выходные Александер Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя, Камару Усман защитил титул в бою с Хорхе Масвидалем, а россиянин Пётр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, победив Жозе Альдо.