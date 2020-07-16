Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Эллиотт победил Бенуа на турнире UFC on ESPN 13

Эллиотт победил Бенуа на турнире UFC on ESPN 13
Бокс/ММА / UFC 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. В рамках основного карда американец Райан Бенуа встретился с соотечественником Тимом Эллиоттом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Эллиотт одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах при 11 поражениях.

В главном событии турнира встретятся полулегковесы Кельвин Каттар и Дэн Иге.

Напомним, это второй турнир из четырёх запланированных на «Бойцовском острове». На первом турнире в минувшие выходные Александер Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя, Камару Усман защитил титул в бою с Хорхе Масвидалем, а россиянин Пётр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, победив Жозе Альдо.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 13), Абу-Даби, ОАЭ
Тим Эллиотт (W) - Райан Бенуа
16 июля 2020, четверг. 06:55 МСК
Тим Эллиотт
Окончено
PTS
Райан Бенуа
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020