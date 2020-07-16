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Тактаров одобрил прыжок Хабиба из клетки и назвал Макгрегора курицей, нёсшей золотые яйца

Тактаров одобрил прыжок Хабиба из клетки и назвал Макгрегора курицей, нёсшей золотые яйца
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров вспомнил скандал, случившийся после титульного поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в октябре 2018 года. Напомним, Нурмагомедов после победы над Макгрегором выпрыгнул из клетки с намерением поквитаться с обидчиком за оскорбления, которые тот регулярно ему наносил в преддверии боя.

По мнению Тактарова, Макгрегор невольно повлиял на рост популярности Нурмагомедова.

«Для Хабиба курицей, нёсшей золотые яйца, стал Конор Макгрегор. Прыжок Хабиба через клетку и последующая драка были правильным ходом, который оправдал даже некоторую потерю денег в виде штрафов. Они вернулись сторицей за счёт рекламных контрактов», — приводит слова Тактарова News.ru.

Появилось видео с боя Нурмагомедов — Макгрегор, которое ранее не публиковали
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