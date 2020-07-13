Появилось видео с боя Нурмагомедов — Макгрегор, которое ранее не публиковали

В официальном «инстаграме» издания Sport Bible появилось видео, снятое в ходе титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. В поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, Нурмагомедов одержал победу, успешно применив болевой приём на челюсть в четвёртом раунде, и защитил чемпионство UFC в лёгкой весовой категории.
В подписи к ролику отмечается, что видео, посвящённое эмоциям секундантов и тренеров бойцов, ранее не публиковалось. Особенно эмоциально вёл себя Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, который в наиболее острые моменты призывал его поскорее закончить бой.
Напомним, после поражения Макгрегор не раз заявлял о желании провести реванш, но Нурмагомедов всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса. Недавно ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры.
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