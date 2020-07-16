Чимаев получил бонус за выступление вечера на UFC on ESPN 13

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, получил бонус в $ 50 тыс. за выступление вечера на турнире UFC on ESPN 13, который состоялся в ночь с 15 на 16 июля мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, сообщает журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере». Напомним, Чимаев победил представителя Уэльса Джона Филлипса.

Поединком вечера признан бой Мунира Лаззеса с Абдул Разаком Альхассаном. Также бонусы за выступление получили Лерон Мёрфи и Модестас Букаускас.

Полные результаты UFC on ESPN 13

Келвин Каттар победил Дэна Иге единогласным решением судей.

Тим Эллиотт победил Райана Бенуа единогласным решением судей.

Джимми Ривера победил Коди Стэмана единогласным решением судей.

Таила Сантос победила Молли Маккэнн единогласным решением судей.

Мунир Лаззес победил Абдул Разака Альхассана единогласным решением судей.

Предварительный кард

Хамзат Чимаев победил Джона Филлипса сабмишеном во втором раунде.

Лерон Мёрфи победил Рикардо Рамоса нокаутом в первом раунде.

Модестас Букаускас победил Андреаса Михайлидиса нокаутом в первом раунде.

Джаред Гордон победил Криса Фишголда единогласным решением судей.

Лиана Джоджуа победила Диана Белбиту армбаром в первом раунде.

Джек Шор победил Аарона Филлипса сабмишеном во втором раунде.