Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Олейник и Ахмедов совместно готовятся к ближайшим боям в UFC. Оба будут драться 8 августа

Олейник и Ахмедов совместно готовятся к ближайшим боям в UFC. Оба будут драться 8 августа
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фото совместной подготовки с соотечественником Омари Ахмедовым. Обоим спортсменам предстоит провести матчи 8 августа.

Фото: instagram.com/alexeyoleynik1

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис.

32-летний Ахмедов, одержавший победу в трёх последних поединках кряду, имеет рекорд 20-3-1 в ММА. Последний свой бой он провёл в декабре 2019 года с американцем Яном Хейнишем. Ахмедов 8 августа будет драться с американцем Крисом Вайдманом на турнире UFC Fight Night 8 в средней весовой категории.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020