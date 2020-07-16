Олейник и Ахмедов совместно готовятся к ближайшим боям в UFC. Оба будут драться 8 августа

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фото совместной подготовки с соотечественником Омари Ахмедовым. Обоим спортсменам предстоит провести матчи 8 августа.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис.



32-летний Ахмедов, одержавший победу в трёх последних поединках кряду, имеет рекорд 20-3-1 в ММА. Последний свой бой он провёл в декабре 2019 года с американцем Яном Хейнишем. Ахмедов 8 августа будет драться с американцем Крисом Вайдманом на турнире UFC Fight Night 8 в средней весовой категории.