Олейник и Ахмедов совместно готовятся к ближайшим боям в UFC. Оба будут драться 8 августа

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фото совместной подготовки с соотечественником Омари Ахмедовым. Обоим спортсменам предстоит провести матчи 8 августа.
Фото: instagram.com/alexeyoleynik1
Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис.
32-летний Ахмедов, одержавший победу в трёх последних поединках кряду, имеет рекорд 20-3-1 в ММА. Последний свой бой он провёл в декабре 2019 года с американцем Яном Хейнишем. Ахмедов 8 августа будет драться с американцем Крисом Вайдманом на турнире UFC Fight Night 8 в средней весовой категории.
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