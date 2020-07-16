Чемпион UFC Ян встретился с болельщиками в Екатеринбурге

Российский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян встретился с болельщиками после завоевания титула.



«Эмоции от того, что я выиграл этот пояс, уже ушли, и сейчас у меня опустошение. Понимаю, что пояс уже у меня и сейчас небольшая пауза. Отдохну, осознаю, что нужно будет готовиться и защищать чемпионский титул», — рассказал Ян.

Напомним, в минувшие выходные 27-летний Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом промоушена в лёгком весе. Сегодня, 16 июля, боец и его команда вернулись в Россию.



Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.