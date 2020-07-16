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Чемпион UFC Ян встретился с болельщиками в Екатеринбурге

Чемпион UFC Ян встретился с болельщиками в Екатеринбурге
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян встретился с болельщиками после завоевания титула.

«Эмоции от того, что я выиграл этот пояс, уже ушли, и сейчас у меня опустошение. Понимаю, что пояс уже у меня и сейчас небольшая пауза. Отдохну, осознаю, что нужно будет готовиться и защищать чемпионский титул», — рассказал Ян.

Напомним, в минувшие выходные 27-летний Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом промоушена в лёгком весе. Сегодня, 16 июля, боец и его команда вернулись в Россию.

Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

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