Майк Тайсон проведёт поединок с белой акулой

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон продолжает подготовку к возвращению в спорт. Перед тем как снова выйти на ринг, он примет участие в необычном мероприятии. Американец согласился участвовать в телешоу канала «Дискавери» под названием «Неделя акул».
По информации издания The Mirror, Тайсон проведёт бой с одним из самых страшных хищников на планете — белой акулой. Пока не совсем ясно, в каком формате пройдёт схватка боксёра с мощным животным.
Ожидается, что противостояние человека и природы состоится 9 августа.
Соответствующий ролик доступен на странице Shark Week в «Твиттере».
Напомним, не так давно Тайсон объявил о скором возобновлении карьеры ради нескольких выставочных поединков. После этого у него сразу же возникло несколько вариантов проведения схватки.
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