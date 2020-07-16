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Майк Тайсон проведёт поединок с белой акулой

Майк Тайсон проведёт поединок с белой акулой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон продолжает подготовку к возвращению в спорт. Перед тем как снова выйти на ринг, он примет участие в необычном мероприятии. Американец согласился участвовать в телешоу канала «Дискавери» под названием «Неделя акул».

По информации издания The Mirror, Тайсон проведёт бой с одним из самых страшных хищников на планете — белой акулой. Пока не совсем ясно, в каком формате пройдёт схватка боксёра с мощным животным.

Ожидается, что противостояние человека и природы состоится 9 августа.

Соответствующий ролик доступен на странице Shark Week в «Твиттере».

Напомним, не так давно Тайсон объявил о скором возобновлении карьеры ради нескольких выставочных поединков. После этого у него сразу же возникло несколько вариантов проведения схватки.

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