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Дана Уайт: Нэйт Диас определённо будет драться снова

Дана Уайт: Нэйт Диас определённо будет драться снова
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт выразил уверенность, что звёздный боец полусреднего дивизиона Нэйт Диас в будушем вернётся в промоушен и вновь будет драться.

«Определённо, Нэйт Диас определённо будет снова драться в UFC», — приводит слова функционера BJ Penn.

Напомним, в 2019 году Диас провёл два поединка. Сначала он победил экс-чемпиона лиги Энтони Петтиса, после чего уступил Хорхе Масвидалю. С тех пор он не появлялся в клетке. До 2019 года в карьере бойца был трёхлетний перерыв. Диас прежде всего известен дилогией с Конором Макгрегором. В первом поединке он одержал досрочную победу, а во втором уступил решением судей.

Кроме этого, в 2012 году он претендовал на титул UFC в лёгком весе, но уступил Бенсону Хендерсону.

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