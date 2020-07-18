Ян признался, что бой с Альдо стал самым сложным в карьере

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян признался, что титульный поединок с экс-чемпионом лиги в полулёгком весе Жозе Альдо стал самым сложным в его профессиональной карьере.

«Думаю, что это был самый сложный бой в карьере. Со многих точек зрения. Это и психологический момент, и условия, в которых он проходил, и то, что на кону стоял пояс в лучшей лиге мира. Всё это создавало дополнительное давление.

Кроме того, чувствовал ответственность перед людьми, которые находились рядом. Ведь я такой человек, который любит всё контролировать. Мне важно, чтобы каждый член команды поддерживал общую энергетику, при этом исполняя свои обязанности», — приводит слова Яна «RT на русском».

Напомним, Ян одержал досрочную победу над Альдо, заставив рефери остановить схватку в пятом раунде.