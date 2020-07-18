Ян признался, что бой с Альдо стал самым сложным в карьере

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян признался, что титульный поединок с экс-чемпионом лиги в полулёгком весе Жозе Альдо стал самым сложным в его профессиональной карьере.
«Думаю, что это был самый сложный бой в карьере. Со многих точек зрения. Это и психологический момент, и условия, в которых он проходил, и то, что на кону стоял пояс в лучшей лиге мира. Всё это создавало дополнительное давление.
Кроме того, чувствовал ответственность перед людьми, которые находились рядом. Ведь я такой человек, который любит всё контролировать. Мне важно, чтобы каждый член команды поддерживал общую энергетику, при этом исполняя свои обязанности», — приводит слова Яна «RT на русском».
Напомним, Ян одержал досрочную победу над Альдо, заставив рефери остановить схватку в пятом раунде.
- 18 июля 2020
-
23:44
-
22:49
-
21:35
-
20:19
-
19:18
-
19:05
-
18:38
-
17:47
-
16:50
-
15:39
-
14:44
-
13:23
-
12:00
-
11:03
-
09:39
-
05:26
-
00:23
- 17 июля 2020
-
23:41
-
22:55
-
21:57
-
21:46
-
20:53
-
19:41
-
18:20
-
17:20
-
16:01
-
15:05
-
14:02
-
13:00
-
11:31
-
10:22
-
09:39
-
09:03
-
00:57
- 16 июля 2020
-
23:31