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Царукян победил Рамоса единогласным решением судей на UFC Fight Night 172

Царукян победил Рамоса единогласным решением судей на UFC Fight Night 172
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 172, который проходит в ОАЭ на Бойцовском острове.

Других вариантов у Дэви не было, с первых секунд заключительного раунда он бросился на Армана, вызывая его на обмен ударами. Но в первой же потенциальной рубке получил два плотных удара навстречу, после чего резко сник и до финальной сирены не сумел противопоставить Царукяну вообще ничего. Российский боец провёл удивительно уверенный поединок, в одну калитку разобрав серьёзного соперника.

В главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигередо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги. В соглавном бою будут драться Джек Харманссон и Келвин Гастеллум.

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