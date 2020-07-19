Царукян победил Рамоса единогласным решением судей на UFC Fight Night 172

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 172, который проходит в ОАЭ на Бойцовском острове.



Других вариантов у Дэви не было, с первых секунд заключительного раунда он бросился на Армана, вызывая его на обмен ударами. Но в первой же потенциальной рубке получил два плотных удара навстречу, после чего резко сник и до финальной сирены не сумел противопоставить Царукяну вообще ничего. Российский боец провёл удивительно уверенный поединок, в одну калитку разобрав серьёзного соперника.



В главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигередо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги. В соглавном бою будут драться Джек Харманссон и Келвин Гастеллум.