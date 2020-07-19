Камару Усман рассказал, что предлагал бой Конору Макгрегору

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, что предлагал поединок бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Но тот проигнорировал вызов американца нигерийского происхождения.

«Я предлагал ему бой. Я сказал, если хочет титульного боя, то вот он шанс. Но в ответ последовала только тишина. Если Конор упоминает меня, то пусть будет готов отвечать за свои слова. Вопрос с Конором бесполезно обсуждать. Мы оба знаем, что он поднимется в полусредний вес лишь тогда, когда сможет выбрать в соперники легковеса, который до этого проиграл два боя подряд. Если Конор хочет познать вкус полусреднего дивизиона, он знает, кто король этой категории. Я никуда не ухожу», — приводит слова Усмана TMZ.