Камару Усман рассказал, что предлагал бой Конору Макгрегору
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, что предлагал поединок бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Но тот проигнорировал вызов американца нигерийского происхождения.
«Я предлагал ему бой. Я сказал, если хочет титульного боя, то вот он шанс. Но в ответ последовала только тишина. Если Конор упоминает меня, то пусть будет готов отвечать за свои слова. Вопрос с Конором бесполезно обсуждать. Мы оба знаем, что он поднимется в полусредний вес лишь тогда, когда сможет выбрать в соперники легковеса, который до этого проиграл два боя подряд. Если Конор хочет познать вкус полусреднего дивизиона, он знает, кто король этой категории. Я никуда не ухожу», — приводит слова Усмана TMZ.
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