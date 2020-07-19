Бой Алояна за титул временного чемпиона WBA вновь перенесён

Российский боксёр, претендент на титул в легчайшем весе по версии WBA Михаил Алоян проведёт следующий бой 15 октября в Кемерово (Россия), сообщает BoxingScene. Соперником российского боксёра станет колумбийский боксёр Пабло Каррильо. На кону поединка будет титул временного чемпиона мира по версии WBA.



Ранее планировалось, что Алоян проведёт поединок с Каррильо в декабре в Новороссийске. Об этом сообщала Федерация бокса России в начале июля.



Изначально планировалось, что российский боксёр 30 апреля в Кемерово должен был провести бой с колумбийцем Пабло Каррильо за временный пояс WBA, однако этот поединок не состоялся из-за пандемии коронавируса и был перенесён.

В случае победы Алоян может встретиться с регулярным чемпионом WBA Джошуа Франко.