Минаков порассуждал, вреден ли для ММА бой А. Емельяненко — Исмаилов

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился мыслями, наносят ли вред ММА необычные поединки, вроде того что пройдёт 24 июля между средневесом Магомедом Исмаиловым и тяжеловесом Александром Емельяненко.

«Вредны или полезны такие бои для MMA? Опять скажу о бое Емельяненко с Кокляевым. Я пошёл на этот бой не потому, что мне был интересен результат, он был очевиден. Пошёл, чтобы посмотреть, сможет ли Кокляев что-то сделать и насколько живой интерес к этому поединку. Как ни странно, интерес к бою был настолько велик, что ни один бой с участием Фёдора не собрал столько, сколько было в тот вечер на «Динамо». Если есть запрос на подобные поединки и есть интерес, почему нет. Если сегодня Емельяненко с Исмаиловым возбудили огромное количество болельщиков, то, повторюсь, почему бы и нет.



Например, рестлинг очень популярен в Америке, хотя все прекрасно понимают, что всё идёт по сценарию и это шоу. Люди всё равно смотрят, и это собирает большую аудиторию. Нельзя говорить, что всё это как-то пагубно влияет. Мир меняется очень быстро, и интересы меняются быстро. Под это подстраиваются все индустрии», — рассказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.