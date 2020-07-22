Магомедшарипов сравнил себя с вором из культового фильма «Один Дома»

Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов поздравил своего одноклубника Тимура Валиева с подписанием контракта с сильнейшей лигой мира и выложил с ним фото. На запечатлённом кадре Валиев, значительно уступающий в росте Магомедшарипову, одет в классическую чёрную зимнюю шапку.

Магомедшарипов, судя по всему, увидел в этом фото сходство с кадром из культового фильма «Один дома» и сравнил себя и Валиева с преступниками, вторгшимися в дом маленького мальчика Кевина Макаллистера. Один из воров, более низкого роста, носил шапку, похожую на ту, что была надета на Валиеве. А причёска Забита Магомедшарипова немного перекликается с той, что была у другого грабителя.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Магомедшарипова в «Инстаграме».