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Магомедшарипов сравнил себя с вором из культового фильма «Один Дома»

Магомедшарипов сравнил себя с вором из культового фильма «Один Дома»
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов поздравил своего одноклубника Тимура Валиева с подписанием контракта с сильнейшей лигой мира и выложил с ним фото. На запечатлённом кадре Валиев, значительно уступающий в росте Магомедшарипову, одет в классическую чёрную зимнюю шапку.

Магомедшарипов, судя по всему, увидел в этом фото сходство с кадром из культового фильма «Один дома» и сравнил себя и Валиева с преступниками, вторгшимися в дом маленького мальчика Кевина Макаллистера. Один из воров, более низкого роста, носил шапку, похожую на ту, что была надета на Валиеве. А причёска Забита Магомедшарипова немного перекликается с той, что была у другого грабителя.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Магомедшарипова в «Инстаграме».

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