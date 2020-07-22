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Подписчик заподозрил, что Сергей Ковалёв ушёл из бокса. Тот ответил

Подписчик заподозрил, что Сергей Ковалёв ушёл из бокса. Тот ответил
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Один из поклонников бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва предположил, что спортсмен закончил карьеру, так как давно не выходил на ринг. Последний бой россиянин провёл в ноябре 2019 года, уступив мексиканцу Саулю Альваресу.

«Народ, кто знает, Серёга ушёл из профессионального бокса или будут ещё бои? Давно что-то не боксировал», — написал подписчик в комментариях к одному из постов Ковалёва на его странице в «Инстаграме».

«Ещё два боя по контракту! Так что доработаю их до победного конца — и хорош. Жду сам с нетерпением выхода в ринг, но Golden Boy Promotions, пока не проведёт боя Канело — Сондерс, никаких других боёв не будет делать», — ответил спортсмен.

На счету 37-летнего Ковалёва 34 победы, 4 поражения и одна ничья в профессиональном боксе.

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