Подписчик заподозрил, что Сергей Ковалёв ушёл из бокса. Тот ответил

Один из поклонников бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва предположил, что спортсмен закончил карьеру, так как давно не выходил на ринг. Последний бой россиянин провёл в ноябре 2019 года, уступив мексиканцу Саулю Альваресу.
«Народ, кто знает, Серёга ушёл из профессионального бокса или будут ещё бои? Давно что-то не боксировал», — написал подписчик в комментариях к одному из постов Ковалёва на его странице в «Инстаграме».
«Ещё два боя по контракту! Так что доработаю их до победного конца — и хорош. Жду сам с нетерпением выхода в ринг, но Golden Boy Promotions, пока не проведёт боя Канело — Сондерс, никаких других боёв не будет делать», — ответил спортсмен.
На счету 37-летнего Ковалёва 34 победы, 4 поражения и одна ничья в профессиональном боксе.
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