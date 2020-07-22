Экс-чемпион мира Григорий Дрозд ответил на вопрос о возвращении в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC, член Общественной палаты Российской Федерации Григорий Дрозд сообщил, что не планирует возвращаться на ринг.

«У меня никогда не было таких мыслей, и я понимаю, что сделал всё. Никогда не хотел вернуться после понимания, что моё время пришло. Я честно выполнял свой долг и никаких сожалений нет. Желание помочь и подсказать молодым ребятам есть, но выйти самому в ринг – нет», — рассказал 40-летний Дрозд в ходе мероприятия, посвящённого Международному дню бокса.

Дрозд дебютировал в профессиональном боксе в 2001 году. На счету российского спортсмена 40 побед (в том числе 28 нокаутом) и 1 поражение. Он объявил об уходе из спорта в 2015 году.