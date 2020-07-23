«Ужасные панические атаки». Вдова боксёра Дадашева — о жизни после его смерти

Елизавета Апушкина, вдова российского боксёра Максима Дадашева, рассказала, какие проблемы со здоровьем возникли у неё после его смерти. Дадашев скончался 23 июля 2019 года в возрасте 28 лет от травм, полученных в ходе поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

«Сначала я не хотела применять серьёзные препараты, но потом у меня начались ужасные панические атаки. Я не могла дышать, где-то три месяца просыпалась каждую ночь как по будильнику. Даже понимала, что если посмотрю на телефон, то на нём будет три часа ночи.

Конечно, это было ненормально, мой организм уже не справлялся. Психотерапевт мне выписал более сильные антидепрессанты, на которых я сидела месяца два.

У меня на левой стороне ангионевротический отёк. Он был очень сильным, но сейчас уменьшился. Мой левый глаз и щека как бы вздуты, отёк сохраняется. Я прошла по всем врачам, сдала все анализы, их результаты были отличные. Сказали, что это психосоматика, всё от нервов. Как лечить, никто не знает», — цитирует Апушкину «Р-Спорт».