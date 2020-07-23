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Роберт Уиттакер — Даррен Тилл. Проморолик к турниру UFC «Бойцовский остров» 3

Роберт Уиттакер — Даррен Тилл. Проморолик к турниру UFC «Бойцовский остров» 3
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC опубликовала проморолик турнира UFC «Бойцовский остров» 3. В главном событии турнира встретятся первый номер рейтинга UFC в среднем весе Роберт Уиттакер и пятый номер Даррен Тилл. Турнир состоится 25 июля.

Роберт Уиттакер последний поединок в UFC провёл 5 октября 2019 года, проиграв нокаутом Исраэлю Адесанье в титульном поединке. До этого на счету Уиттакера было девять побед подряд. Всего Уиттакер провёл в смешанных единоборствах 25 боёв, в 20 из которых он одержал победу.

Что касается Даррена Тилла, то он в последнем поединке победил Келвина Гастеллума, прервав серию поражений — ранее Тилл уступил Тайрону Вудли и Хорхе Масвидалю. Всего Тилл провёл 21 бой в ММА, одержав 18 побед, дважды проиграв и один бой сведя к ничейному исходу.

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