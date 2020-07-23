Роберт Уиттакер — Даррен Тилл. Проморолик к турниру UFC «Бойцовский остров» 3

Пресс-служба UFC опубликовала проморолик турнира UFC «Бойцовский остров» 3. В главном событии турнира встретятся первый номер рейтинга UFC в среднем весе Роберт Уиттакер и пятый номер Даррен Тилл. Турнир состоится 25 июля.
Роберт Уиттакер последний поединок в UFC провёл 5 октября 2019 года, проиграв нокаутом Исраэлю Адесанье в титульном поединке. До этого на счету Уиттакера было девять побед подряд. Всего Уиттакер провёл в смешанных единоборствах 25 боёв, в 20 из которых он одержал победу.
Что касается Даррена Тилла, то он в последнем поединке победил Келвина Гастеллума, прервав серию поражений — ранее Тилл уступил Тайрону Вудли и Хорхе Масвидалю. Всего Тилл провёл 21 бой в ММА, одержав 18 побед, дважды проиграв и один бой сведя к ничейному исходу.
- 23 июля 2020
-
17:36
-
16:34
-
16:07
-
15:41
-
14:33
-
14:27
-
14:01
-
13:30
-
13:04
-
12:00
-
11:25
-
10:32
-
10:20
-
10:10
-
09:39
-
09:02
-
07:45
-
06:47
-
03:46
-
02:16
-
00:58
- 22 июля 2020
-
23:59
-
22:51
-
21:47
-
19:56
-
18:36
-
17:35
-
17:31
-
15:54
-
15:41
-
15:23
-
15:02
-
14:35
-
14:01
-
13:31