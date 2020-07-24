Харитонов: Емельяненко сейчас даже середнячков не пройдёт

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о поединке Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи сегодня, 24 июля, и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Я не слежу за подготовкой боя Исмаилова и Емельяненко. Что касается того, что Саша бьёт штангистов, качков и так далее, то более серьёзных ребят Емельяненко сейчас не пройдёт.

Кто эти серьёзные ребята? Да их миллион человек, да даже середнячков он не пройдёт», — рассказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Исмаилов.