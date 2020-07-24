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Исмаилов: победа нокаутом? Да, почему-то Емельяненко падает

Исмаилов: победа нокаутом? Да, почему-то Емельяненко падает
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с другим бойцом MMA Александром Емельяненко. По словам Исмаилова, он не сомневается, что нокаутирует Емельяненко.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи сегодня, 24 июля, и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Как я представляю бой? Как я выигрываю. Сейчас всё очень отчётливо: дёрнул сюда, ушёл сюда, ударил отсюда. Судья поднял мою руку, я ушёл.

Победа нокаутом? Да, почему-то Емельяненко падает. Хотя я готов и побороться, и побоксировать», — приводит его слова «RT на русском».

А. Емельяненко: желаю бить и крушить Исмаилова на части
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