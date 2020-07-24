Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Вердум объявил, что уйдёт из UFC после боя с Густафссоном

Вердум объявил, что уйдёт из UFC после боя с Густафссоном
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум рассказал, что не планирует продлевать контракт с лигой. Таким образом, бразилец покинет промоушен после следующего поединка, который проведёт 26 июля с Александером Густафссоном.

«Вероятности продления контракта с UFC нет. Все эти годы были отличными. У нас хорошие отношения с компанией. Иногда мы расходились во мнении, но такое случается. Я благодарен UFC за все эти годы. Мне всегда хотелось здесь выступать, и мне дважды давали эту возможность. Я был уволен, но после попросил дать мне контракт и надоедал лиге этой просьбой.

Но теперь это путешествие окончено. Теперь моя карьера будет двигаться дальше. Хочу идти своей дорогой. Возможно, буду биться в другой компании», — приводит слова Вердума BJ Penn.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020