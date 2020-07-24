Вердум объявил, что уйдёт из UFC после боя с Густафссоном

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум рассказал, что не планирует продлевать контракт с лигой. Таким образом, бразилец покинет промоушен после следующего поединка, который проведёт 26 июля с Александером Густафссоном.

«Вероятности продления контракта с UFC нет. Все эти годы были отличными. У нас хорошие отношения с компанией. Иногда мы расходились во мнении, но такое случается. Я благодарен UFC за все эти годы. Мне всегда хотелось здесь выступать, и мне дважды давали эту возможность. Я был уволен, но после попросил дать мне контракт и надоедал лиге этой просьбой.

Но теперь это путешествие окончено. Теперь моя карьера будет двигаться дальше. Хочу идти своей дорогой. Возможно, буду биться в другой компании», — приводит слова Вердума BJ Penn.