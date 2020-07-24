Василевский — о поражении А. Емельяненко: Саша только доживал

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский признался, что ожидал поражения Александра Емельненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.

«Я так и предсказывал. Я думал, конечно, что Саша посопротивляется, но Мага накидал ему мощных ударов. Бой кончился за первые двадцать секунд, дальше Саша только доживал. Шансов у него не было вообще потом. Он очень много пропускал, а Мага был заряжен.



По предчувствиям, Саша мог показать что-то в ударке, отсидеться, но не смог.



Разница в весе имеет значение тогда, когда бойцы одинаковы, а тут разница в навыках. После взвешивания все охали и ахали. Нельзя судить по габаритам», — сказал Вячеслав Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.