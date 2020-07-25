Орловский не смог ответить на вопрос, кто является первым чемпионом UFC из России

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский не сумел ответить на вопрос одного из подписчиков в «Инстаграме», кто же всё-таки является первым чемпионом UFC из России.

«Сложно сказать. Знаю, что по этому поводу идут споры. Кто-то говорит, что Олег Тактаров, кто-то называет первым чемпионом Хабиба Нурмагомедова. Одно знаю точно, что первым чемпионом UFC из Беларуси был Андрей Орловский. Это 100%», — сказал Орловский, отвечая на своей странице в «Инстаграме».

41-летний Орловский удерживал титул чемпиона UFC в 2005–2006 гг. В последний раз Андрей появлялся в октагоне в мае 2020 года — на турнире в Джексонвиле (штат Флорида, США) белорус единогласным решением судей справился с новичком лиги Фелипе Линсом.