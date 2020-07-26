Украинский каратист: у меня отвращение к Усику и Ломаченко

Капитан сборной Украины по карате Станислав Горуна поделился мнением о гражданской позиции боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко.



«Такая публичная позиция меня, честно, вообще отвернула от обоих, что от Усика, что от Ломаченко. Год назад я хотел потренироваться как с одним, так и с другим, у меня были попытки даже организовать общие тренировки. Мне они интересны как спортсмены, они топового уровня атлеты.



В силу последних событий у меня есть к ним отвращение не как к спортсменам, а как к людям. То, что у них какой-то туман в голове, это факт. Тут вопрос только в том, это их умысел или они просто жертвы российской пропаганды», — рассказал Горуна в интервью YouTube-Каналу «Сила Спорта».