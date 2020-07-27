Шлеменко назвал причину поражения Емельяненко от Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, почему, по его мнению, Александр Емельяненко потерпел поражение в поединке с Магомедом Исмаиловым.
Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.
По мнению Шлеменко, основной причиной поражения Емельяненко стали его слабые борцовские навыки.
«Предсказуемо, но я думал, что Магомед выиграет по очкам. У Емельяненко слабая борьба, и Магомед это показал. Добивание — тоже логичный исход», — приводит слова Шлеменко ТАСС.
На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.
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