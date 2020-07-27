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Хабиб Нурмагомедов: у отца было очень много планов. И я должен довести их до конца

Хабиб Нурмагомедов: у отца было очень много планов. И я должен довести их до конца
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов заверил, что намерен продолжать дело отца, который помимо прочего курировал строительство спортивных объектов в Дагестане.

Напомним, 3 июля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

«Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца», — приводит слова Нурмагомедова-младшего пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и благодаря этому вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

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