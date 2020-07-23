Дэвид Бекхэм отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова об умершем отце

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм оставил комментарий под постом действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, Хабиб впервые после смерти отца опубликовал пост в «Инстаграме», выразив скорбь об утрате. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов 3 июля скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
«Думаю о тебе и о твоей семье, мой друг», — написал Бекхэм в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/p/CC9ZNgTsUhX/
45-летний Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» (Мадрид), «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии. Он становился чемпионом Англии, Испании и Франции, а также выиграл Лигу чемпионов в 1999 году.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
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