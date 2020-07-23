Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дэвид Бекхэм отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова об умершем отце

Дэвид Бекхэм отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова об умершем отце
Бокс/ММА / UFC 0

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм оставил комментарий под постом действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, Хабиб впервые после смерти отца опубликовал пост в «Инстаграме», выразив скорбь об утрате. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов 3 июля скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Думаю о тебе и о твоей семье, мой друг», — написал Бекхэм в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/p/CC9ZNgTsUhX/

45-летний Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» (Мадрид), «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии. Он становился чемпионом Англии, Испании и Франции, а также выиграл Лигу чемпионов в 1999 году.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

Президент UFC: другого такого, как Хабиб, не будет никогда
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020