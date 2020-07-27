Янькова поделилась ожиданиями от поединка Майка Тайсона и Роя Джонса

Российская девушка-боец смешанных единоборств Анастасия Янькова поделилась ожиданиями от выставочного поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.
«Я сама пока не до конца поняла регламент и всё время думаю о том, чего ждать. Будет видно ближе к старту по их форме, спаррингам и прочему. Говорят про шлемы, что их вовсе не будет, но регламент в любой момент может поменяться, так что ждём конкретики. Я могу точно сказать, что такие бои между двумя легендами – это интересно и круто.
Знаете, сейчас многие 30-летние уже чувствуют себя как старички – всё от сидячего образа жизни и отсутствия физкультуры. Когда смотрю, как, например, Тайсон рвёт лапы, возникает приятное ощущение, что ещё добрых 25 лет я тоже смогу работать на лапах и получать от этого кайф. Это очень мотивирует вскочить и бежать в зал тренироваться. Пускай и выставочный бой, зато крутое и обсуждаемое зрелище.
Если бы мы говорили про двух действующих спортсменов на пике формы или где-то около того, то да, имело бы смысл учитывать паузы и простои. Здесь же, наверное, важнее всё-таки, чем во время этих пауз спортсмены занимались и в какой форме они в широком смысле. Гипотетически можно и 30 лет тренироваться, но просто не выступать, а можно за полгода убить форму, которую нарабатывал годами. Но когда тебе за 50, наверное, важнее твой образ жизни и регулярность тренировок, нежели отсутствие выступлений», — приводит слова Яньковой Legalbet.
- 27 июля 2020
-
19:18
-
18:08
-
17:51
-
16:12
-
15:14
-
14:45
-
14:11
-
13:05
-
12:01
-
11:01
-
10:23
-
10:03
-
09:32
-
09:01
-
00:57
- 26 июля 2020
-
23:45
-
22:48
-
20:59
-
19:48
-
18:55
-
18:28
-
17:54
-
16:50
-
16:32
-
15:46
-
14:39
-
13:16
-
12:58
-
11:42
-
11:06
-
10:16
-
09:36
-
09:30
-
09:13
-
06:39