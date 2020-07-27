Янькова поделилась ожиданиями от поединка Майка Тайсона и Роя Джонса

Российская девушка-боец смешанных единоборств Анастасия Янькова поделилась ожиданиями от выставочного поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.



«Я сама пока не до конца поняла регламент и всё время думаю о том, чего ждать. Будет видно ближе к старту по их форме, спаррингам и прочему. Говорят про шлемы, что их вовсе не будет, но регламент в любой момент может поменяться, так что ждём конкретики. Я могу точно сказать, что такие бои между двумя легендами – это интересно и круто.



Знаете, сейчас многие 30-летние уже чувствуют себя как старички – всё от сидячего образа жизни и отсутствия физкультуры. Когда смотрю, как, например, Тайсон рвёт лапы, возникает приятное ощущение, что ещё добрых 25 лет я тоже смогу работать на лапах и получать от этого кайф. Это очень мотивирует вскочить и бежать в зал тренироваться. Пускай и выставочный бой, зато крутое и обсуждаемое зрелище.



Если бы мы говорили про двух действующих спортсменов на пике формы или где-то около того, то да, имело бы смысл учитывать паузы и простои. Здесь же, наверное, важнее всё-таки, чем во время этих пауз спортсмены занимались и в какой форме они в широком смысле. Гипотетически можно и 30 лет тренироваться, но просто не выступать, а можно за полгода убить форму, которую нарабатывал годами. Но когда тебе за 50, наверное, важнее твой образ жизни и регулярность тренировок, нежели отсутствие выступлений», — приводит слова Яньковой Legalbet.