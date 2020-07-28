Василевский: Сен-Пьер сможет стать самым тяжёлым соперником для Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал о возможных исходах гипотетического поединка с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера. Ранее президент UFC Дана Уайт не исключил, что последний бой в карьере Нурмагомедов проведёт с Сен-Пьером.

«С Сен-Пьером был бы интересный бой. Они похожи с Хабибом. Если Пётр Ян ворвался и стал чемпионом, то Сен-Пьер — дисциплинированный, профессор единоборств, как и Хабиб. Только Сен-Пьер ещё и проигрывал, а Хабиб — нет. Они трудяги, которые побеждали не за счёт таланта или куража, а за счёт постоянства, упорства и ежедневной работы.

У Сен-Пьера, как и у Хабиба, есть чёткая тактика. Было бы интересно посмотреть на этот бой. Сен-Пьер всегда хорошо переводил, уходил снизу, контролировал, поэтому Хабибу будет тяжело. Стилистически Сен-Пьер неудобен для Хабиба, несмотря на возраст, он сможет стать самым тяжёлым соперником для Хабиба.

Если бы этот бой был пару лет назад, я бы поставил на Сен-Пьера. Сейчас, конечно, Хабиб находится в более выигрышной ситуации в плане возраста, он дрался не так давно. Будет тяжело. Но поставил бы всё равно на Хабиба», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.