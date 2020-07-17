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Тренер Сен-Пьера назвал Петра Яна монстром

Тренер Сен-Пьера назвал Петра Яна монстром
Бокс/ММА / UFC 0

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, утвердительно ответил на вопрос одного из подписчиков, можно ли сказать, что обладатель пояса в легчайшем весе россиянин Пётр Ян — монстр.

«Конечно, я в этом уверен», — сказал Захаби в своём подкасте.

Также он оценил бой, в котором Ян победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом.

«В третьем раунде Пётр Ян вернулся. Он добился ещё большего преимущества, чем в первом раунде. Пётр бил его в партере из гарда. Альдо свернулся в позе черепахи, а Пётр продолжал его бить. Пора было останавливать поединок, но это сделали позже.

То, что делал Ян, было чересчур, но его вины в этом нет. Альдо пропустил слишком много ударов, он истекал кровью», — добавил тренер.

Сехудо ответил Петру Яну на его слова о «лающем клоуне»
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