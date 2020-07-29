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Ярослав Амосов сразится с Фитчем 21 августа

Ярослав Амосов сразится с Фитчем 21 августа
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Непобеждённый проспект, представитель Украины Ярослав Амосов получил в соперники американского ветерана смешанных единоборств Джона Фитча, поединок пройдёт на турнире Bellator 244. Об этом сообщили в промоутерской компании Prime Fight Management, представляющей интересы спортсмена.

Бой Амосова и Фитча состоится 21 августа. Турнир пройдёт в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

26-летний Амосов, в карьере которого 24 победы в 24 поединках в смешанных единоборствах, в настоящий момент готовится к бою в США в American Top Team. Победа над Фитчем откроет украинцу перспективу драться за пояс Bellator.

Посмотреть фото Амосова можно в официальном «инстаграме» промоутерской компании Prime Fight Management.

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