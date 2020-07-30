Чимаев: буду счастлив разбить любого из топ-10 рейтинга

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, поделился мыслями о своём возможном следующем сопернике. 15 августа Чимаев проведёт третий бой в карьере в UFC и трети бой за последний месяц.
«Неважно, с кем я буду драться, я готов встретиться с любым. На сто процентов. Я не думаю, что они хотят дать мне в соперники бойца из топа рейтинга, потому что я провёл только два боя в UFC, но если они сделают это, то я буду счастлив разбить любого из топ-10.
Разумеется, я наблюдаю за другими бойцами и перенимаю у них что-то. Беру что-то из техники Хабиба, смотрю на Камару Усмана, на Джона Джонса. Я беру для себя всё, что вижу в ММА. Я буду Эйнштейном от мира ММА», — рассказал Чимаев в интервью Ариэлю Хельвани.
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