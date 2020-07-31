Рой Джонс: мы с Тайсоном в лучшие годы победили бы Фьюри и Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс уверен, что они с Майком Тайсоном на пике формы победили бы действующих чемпионов мира в тяжёлом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, ранее стало известно, что 12 сентября Джонс и Тайсон проведут выставочный поединок, который будет состоять из восьми раундов.

«Прямо сейчас мы их не победили бы. Нам было бы тяжело выдержать 12 раундов с любым из них. У них хорошие навыки — не такие хорошие, как у нас, но они на пике, а мы нет.

А вот в наши лучшие годы мы, вероятно, победили бы их. В те времена наши навыки были глубже, чем сейчас. В наши лучшие годы мы справились бы с большинством из этих парней», — приводит слова Роя Джонса издание BoxingScene.