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Рой Джонс: мы с Тайсоном в лучшие годы победили бы Фьюри и Джошуа

Рой Джонс: мы с Тайсоном в лучшие годы победили бы Фьюри и Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс уверен, что они с Майком Тайсоном на пике формы победили бы действующих чемпионов мира в тяжёлом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, ранее стало известно, что 12 сентября Джонс и Тайсон проведут выставочный поединок, который будет состоять из восьми раундов.

«Прямо сейчас мы их не победили бы. Нам было бы тяжело выдержать 12 раундов с любым из них. У них хорошие навыки — не такие хорошие, как у нас, но они на пике, а мы нет.

А вот в наши лучшие годы мы, вероятно, победили бы их. В те времена наши навыки были глубже, чем сейчас. В наши лучшие годы мы справились бы с большинством из этих парней», — приводит слова Роя Джонса издание BoxingScene.

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