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Мурат Гассиев раскритиковал пранкеров, которые имитировали уличную драку и снимали видео

Мурат Гассиев раскритиковал пранкеров, которые имитировали уличную драку и снимали видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал об отношении к уличным дракам, вспомнив историю из жизни.

«Недавно посмотрел в «Инстаграме» пранкеров, которые имитировали уличную драку, а сами снимали на видео реакцию прохожих. Удивительно, как мало людей подходило, чтобы разнять дерущихся.

Видимо, меняются люди, становятся черствей, да и время сейчас такое, что лишний раз никто не хочет получить себе неприятности, тем более из-за человека, которого не знаешь.

С детства ненавижу ситуации, когда бьют заведомо более слабого или когда бьют толпой одного. В школьные годы мне приходилось драться с более старшими и сильными противниками, и я знал, что в таких ситуациях могу рассчитывать только на самого себя, хотя всегда хотелось, чтобы кто-то встал рядом и подставил плечо. Это было не потому, что я боялся, а, скорее, потому, что чувствовал несправедливость», — написал он в своём «инстаграме».

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