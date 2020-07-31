Фитнес-блогер обвинил Александра Емельяненко в применении допинга

Известный фитнес-блогер Алексей Шреддер Клакоцкий обвинил бойца ММА Александра Емельяненко в применении химических препаратов перед боями.



«Не сомневаюсь, что Александр Емельяненко химичит перед боями. Очень хорошо заметно, как меняется форма его лица, как бы это ни было странно, и форма тела на подготовках. Некоторые скажут — когда готовишься, форма, конечно, должна быть лучше. Друзья, когда вы готовитесь к боям «внатураху», даже если вы при этом одновременно делаете «силовуху», не будет у вас так расти мышечная масса, жим лёжа, становая тяга в полтора раза. На таком бешеном количестве кардио никогда в жизни у вас не будет большого силового прогресса и прироста мышечной массы «внатураху».

Ориентируюсь на то, как человек меняется внешне. Знаю такой очень яркий признак применения фармакологии, как залитость тела. Вся эта масса приобретает водянистость, включая лицо. Лицо человека сильно меняется, как бы вспухает. Да, конечно, вы можете сказать, что Александр Емельяненко просто бухает. Да, от бухания тоже лицо вспухает, но не перед самым же боем, не в последнюю неделю перед боем. Как бы себя ни вел Александр, не верю, что он последнюю неделю сидит и бухает и поэтому лицо и тело у него опухшие. Но лицо — это очень показательно. И эта вся набранная масса к бою, на бешеном количестве кардио, вспухшее лицо, оно у всех «химиков» так проявляется. Пауэрлифтеры, бодибилдеры — у них на массе у всех так, у всех одно и то же.

Сразу вижу, что Александр — «химик». Вот Фёдор Емельяненко — атлет, чьи бои я и пересматривал, и раньше за ним следил. У него, что в межсезонье, что при выходе к бою, не менялось лицо, оно было одинаковым, то есть не наливалось. У него не было никаких признаков. Он никак не менялся — было видно по человеку, что эта стабильность и незалитость у него присутствуют постоянно. Относительно Фёдора не сомневаюсь, что он выступал «внатураху» и побеждал за счёт других качеств. Александра Емельяненко это не касается. На мой взгляд, он «химик», — сказал Клакоцкий в выступлении на канале «Личный Апгрейд» в YouTube.