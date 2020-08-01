Арабский боец ММА выиграл поединок, но затем напал на судью. Видео

В ночь с 31 июля на 1 августа по московскому времени в Объединённых Арабских Эмиратах состоялся турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12. Один из поединков, в котором местный боец Ахмад Аль-Дармаки победил представителя Узбекистана Богдана Кириленко при помощи удушающего приема, завершился скандалом.



Аль-Дармаки крепко вцепился в противника, и судье пришлось вмешаться, чтобы прекратить поединок. Это не понравилось победителю, он схватил за рубашку рефери Марка Годдарда после официального окончания боя и дважды толкнул его.

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Ахмад Аль-Дармаки был дисквалифицирован за такое поведение. Кириленко присудили победу.