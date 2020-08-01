Яркая победа двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова на турнире UAE Warriors. Видео

Российский боец, легковес Усман Нурмагомедов, одержал победу на турнире UAE Warriors над финном Джерри Кварнстрёмом.
Бой, проходивший в Абу-Даби (ОАЭ), завершился в первом раунде. Российскому бойцу присудили победу техническим нокаутом. Бой был остановлен после 2 минут 39 секунд.
22-летний Усман Нурмагомедов — двоюродный брат российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. В ММА Усман в 10 поединках одержал 10 побед.
Посмотреть ролик можно на официальном канале UAE Warriors в YouTube. Права на видео принадлежат промоушену UAE Warriors.
Что касается Хабиба Нурмагомедова, то он следующий бой в UFC проведёт в октябре. Ему предстоит защищать титул в лёгком весе в поединке с американцем Джастином Гэтжи.
Боец ММА выиграл поединок и напал на судью. Победу сразу отобрали
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