Шевченко будет защищать титул в поединке с Майей
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведёт следующую защиту титула в поединке с Дженнифер Майей. Следующую соперницу Шевченко назвал президент UFC Дана Уайт. Поединок Шевченко и Майи глава UFC анонсировал на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 173.
Майя на турнире одержала победу над Джоанн Калдервуд. Бой был остановлен уже в первом раунде, после того как Дженнифер провела болевой приём.
Майя получила бонус UFC за лучшее выступление вечера. Вознаграждение спортсменки составило $ 50 тыс.
Турнир проходил в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс». В главном поединке вечера 36-летний американец Дерек Брансон встречался с 22-летним представителем Армении Эдменом Шахбазяном.
Майя победила Калдервуд сабмишеном в соглавном бою турнира UFC Fight Night 173
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