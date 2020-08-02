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Шевченко будет защищать титул в поединке с Майей

Шевченко будет защищать титул в поединке с Майей
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведёт следующую защиту титула в поединке с Дженнифер Майей. Следующую соперницу Шевченко назвал президент UFC Дана Уайт. Поединок Шевченко и Майи глава UFC анонсировал на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 173.

Майя на турнире одержала победу над Джоанн Калдервуд. Бой был остановлен уже в первом раунде, после того как Дженнифер провела болевой приём.

Майя получила бонус UFC за лучшее выступление вечера. Вознаграждение спортсменки составило $ 50 тыс.

Турнир проходил в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс». В главном поединке вечера 36-летний американец Дерек Брансон встречался с 22-летним представителем Армении Эдменом Шахбазяном.

Майя победила Калдервуд сабмишеном в соглавном бою турнира UFC Fight Night 173
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