Шахбазян сообщил, что ему наложили швы после поражения от Брансона

Армянский боец UFC Эдмен Шахбазян поздравил соперника Дерека Брансона с победой в поединке, который проходил на турнире UFC Fight Night 173. Брансон одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

«У меня всё в порядке. Просто надо было наложить несколько швов. Спасибо за сообщения, я люблю вас. Поздравляю Брансона, он хорошо поработал минувшей ночью. У меня нет оправданий, это настоящий поединок. Но я вернусь ещё сильнее. Спасибо за поддержку», — сказал Шахбазян в «Инстаграме».

Для Брансона эта победа стала 22-й в карьере ММА при 7 поражениях. Шахбазян проиграл впервые в карьере, ранее на его счету было 11 побед.

В соглавном бою турнира в женском наилегчайшем весе 31-летняя бразильянка Дженнифер Майя одержала победу болевым приёмом на локоть над 33-летней представительницей Шотландии Джоанн Калдервуд.