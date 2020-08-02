Шахбазян сообщил, что ему наложили швы после поражения от Брансона

Армянский боец UFC Эдмен Шахбазян поздравил соперника Дерека Брансона с победой в поединке, который проходил на турнире UFC Fight Night 173. Брансон одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.
«У меня всё в порядке. Просто надо было наложить несколько швов. Спасибо за сообщения, я люблю вас. Поздравляю Брансона, он хорошо поработал минувшей ночью. У меня нет оправданий, это настоящий поединок. Но я вернусь ещё сильнее. Спасибо за поддержку», — сказал Шахбазян в «Инстаграме».
Для Брансона эта победа стала 22-й в карьере ММА при 7 поражениях. Шахбазян проиграл впервые в карьере, ранее на его счету было 11 побед.
В соглавном бою турнира в женском наилегчайшем весе 31-летняя бразильянка Дженнифер Майя одержала победу болевым приёмом на локоть над 33-летней представительницей Шотландии Джоанн Калдервуд.
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