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«Поражение — это не конец». Исмаилов поддержал Емельяненко

«Поражение — это не конец». Исмаилов поддержал Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказал слова уважения в адрес Александра Емельяненко.

«Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шёл до конца! Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скорейшего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьёт, и если ты умеешь идти до конца, то не все ещё потерянно! Главное не потерять себя по жизни, стойко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение — это не конец, это новое начало!» — написал Магомед Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.

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