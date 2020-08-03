Хабиб опубликовал фото отца. Нурмагомедова-старшего не стало ровно месяц назад

Российский боец смешанных единоборств чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» фотографию отца, Абдулманапа Нурмагомедова. Нурмагомедов-старший скончался ровно месяц назад — 3 июля 2020 года.
Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
За годы тренерской карьеры он воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Тренировал сына, ставшего первым регулярным российским чемпионом в UFC.
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