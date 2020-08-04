Вартанян проведёт поединок с Коковым

Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян проведёт следующий поединок 5 сентября. Спортсмен выступит на турнире ACA 110. Его соперником станет Мухаммад Коков, сообщает пресс-служба АСА на странице организации в «Инстаграме». Противостояние пройдёт в лёгкой весовой категории.

Вартанян последний раз появлялся в клетке в апреле 2019 года. Тогда на турнире ACA 95 он решением судей победил Джошуа Авелеса. Что касается Кокова, то он последний раз бился в феврале 2020 года. На турнире ACA 104 он удушающим приёмом победил Висхана Магомадова. Всего в смешанных поединках он провёл 15 поединков, победив в 11 из них.

Отмечается, что ко встрече с Вартаняном Коков готовится вместе с такими бойцами, как Мухаммад Берхамов и Али Багов.