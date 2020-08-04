Али Абдель-Азиз: Усман Нурмагомедов — улучшенная версия Хабиба

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что двоюродный брат россиянина Усман даже более талантлив, чем его родственник.

«Усман — настоящий убийца. Специалист в муай-тай, и он брат Хабиба. Если ты одной крови с Хабибом, значит, с борьбой у тебя всё в порядке.

Усман — улучшенная версия Хабиба. Людям следует присмотреться к нему. У него есть всё: ударная техника, грэпплинг, джиу-джитсу, он умеет нокаутировать соперников локтями. Он феноменален — некое сочетание Хабиба, Джона Джонса и Исраэля Адесаньи", — приводит слова функционера BJ Penn.



Напомним, в минувшие выходные, 31 июля, Усман Нурмагомедов выступил на турнире в Абу-Даби и досрочно победил Джерри Кварнстрёма.