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Али Абдель-Азиз: Усман Нурмагомедов — улучшенная версия Хабиба

Али Абдель-Азиз: Усман Нурмагомедов — улучшенная версия Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что двоюродный брат россиянина Усман даже более талантлив, чем его родственник.

«Усман — настоящий убийца. Специалист в муай-тай, и он брат Хабиба. Если ты одной крови с Хабибом, значит, с борьбой у тебя всё в порядке.

Усман — улучшенная версия Хабиба. Людям следует присмотреться к нему. У него есть всё: ударная техника, грэпплинг, джиу-джитсу, он умеет нокаутировать соперников локтями. Он феноменален — некое сочетание Хабиба, Джона Джонса и Исраэля Адесаньи", — приводит слова функционера BJ Penn.

Напомним, в минувшие выходные, 31 июля, Усман Нурмагомедов выступил на турнире в Абу-Даби и досрочно победил Джерри Кварнстрёма.

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