Куницкая: за бой со Столяренко предлагали смешные деньги

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в UFC в женском легчайшем весе, поделилась ожиданиями от поединка с Юлией Столяренко. Бой Куницкая — Столяренко состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 8 августа.

«Когда нам дали новую соперницу, мы посмотрели и поняли, что особых изменений в плане на бой не нужно производить. Она правша, также у неё цель будет сделать сабмишен – она специалист по болевому на руку. Поэтому особо никаких кардинальных изменений не было.

На протяжении последнего этапа подготовки готовились к защите от болевых на руку. Ну и буду делать упор на свою сильную сторону – ударную технику», — сказала Куницкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Она добавила, что ранее ей уже предлагали бой со Столяренко.

«Она участвовала в TUF (The Ultimate Fighting – шоу президента UFC Даны Уайта, в котором он просматривает ближайшую перспективу для основы UFC. – Прим. «Чемпионата»), и мы встречались с ней в Институте UFC в раздевалке. Даже разговаривали там чуть-чуть.

Ещё был такой момент, что до того, как меня подписали в Invicta FC (промоушен, специализирующийся на женских боях. — Прим. ред.), литовцы предлагали бой с ней. Это был местный промоушен, в котором я когда-то была чемпионкой. Но они тогда какие-то смешные предлагали, и я отказалась.

Так вот, когда мы с ней в раздевалке встретились, рассказала, что был шанс подраться. Мы нормально, по-дружески с ней поговорили. И вот снова есть возможность встретиться с ней в октагоне», — добавила Яна.

Главным боем турнира станет поединок Алексея Олейника и Деррика Льюиса. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Олейник — Льюис.