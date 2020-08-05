Глава Калмыкии Бату Хасиков признался, что заразился коронавирусом. Видео

Глава Республики Калмыкия, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков признался, что заразился коронавирусом.
«Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом. У меня положительный результат.
Скажу так, что ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, естественно, прежде всего подумал о своих родных, о родителях. И очень рад, что их вирус не затронул.
К счастью, моё состояние позволяет продолжать работать, пусть и в дистанционном режиме. Тем не менее вся команда на связи, поэтому продолжаем трудиться.
А к вам, дорогие друзья, хочу обратиться и сказать, что именно ваше ответственное отношение к своему здоровью, к здоровью своих родных, близких, коллег — всех тех, кто вас окружает, — поможет нам победить коронавирус. Поэтому берегите себя и будьте внимательны», — сказал он в видео.
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