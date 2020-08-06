Аскрен не исключил, что вернётся в ММА

Бывший боец UFC Бен Аскрен не исключил, что он вернётся в октагон.



«Я бы никогда не смог полноценно вернуться и сказать, что я планирую побороться за чемпионский пояс. Но я люблю сражаться и драться. Так что, если бы кто-то предложил мне денег и дал подходящего соперника на один поединок, то я бы согласился. Я не понимаю, почему бы и нет? Тем более в UFC заинтересованы в том, тчобы дать мне ещё один поединок. Но у меня всё плохо с бедром. Поэтому я могу вернуться только через год или около того», — приводит слова Бена Аскрена MMANews.



Бен Аскрен дебютировал в UFC 2 марта 2019 года, перейдя в промоушен из азиатской организации ONE в обмен на бывшего чемпиона UFC Деметриуса Джонсона. В дебютном поединке в UFC Аскрен одержал победу над Робби Лоулером, однако после этого потерпел два поражения: от Хорхе Масвидаля — нокаутом, от Демиана Майи — приёмом. Аскрен в разные годы был чемпионом Bellator и ONE FC. В ноябре 2019 года Аскрен объявил о завершении карьеры.

