Забит Магомедшарипов вызвал Александра Волкановски на чемпионский бой

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгком весе, вызвал на бой Александра Волкановски.

«Мой следующий бой должен был стать отборочным за титул, и я выиграл без боя. Следующий бой — титульный. Волкановски, я знаю, что ты великий чемпион и устал бороться с Максом Холлуэйем. Попробуем новую кровь. Я обещаю, что это будет незабываемо. Давай дадим фанатам то, что они хотят, если нужно немного времени, сентябрь или октябрь меня устраивают», — написал Магомедшарипов в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что бой с участием Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса, который должен был пройти на турнире UFC 29 августа, не состоится. Причина — травма Родригеса, который повредил лодыжку.

Волкановски является действующим чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории.