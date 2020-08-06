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Забит Магомедшарипов вызвал Александра Волкановски на чемпионский бой

Забит Магомедшарипов вызвал Александра Волкановски на чемпионский бой
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгком весе, вызвал на бой Александра Волкановски.

«Мой следующий бой должен был стать отборочным за титул, и я выиграл без боя. Следующий бой — титульный. Волкановски, я знаю, что ты великий чемпион и устал бороться с Максом Холлуэйем. Попробуем новую кровь. Я обещаю, что это будет незабываемо. Давай дадим фанатам то, что они хотят, если нужно немного времени, сентябрь или октябрь меня устраивают», — написал Магомедшарипов в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что бой с участием Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса, который должен был пройти на турнире UFC 29 августа, не состоится. Причина — травма Родригеса, который повредил лодыжку.

Волкановски является действующим чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории.

Забит Магомедшарипов прокомментировал отмену боя с Яиром Родригесом
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