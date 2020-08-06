Забит Магомедшарипов вызвал Александра Волкановски на чемпионский бой

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгком весе, вызвал на бой Александра Волкановски.
«Мой следующий бой должен был стать отборочным за титул, и я выиграл без боя. Следующий бой — титульный. Волкановски, я знаю, что ты великий чемпион и устал бороться с Максом Холлуэйем. Попробуем новую кровь. Я обещаю, что это будет незабываемо. Давай дадим фанатам то, что они хотят, если нужно немного времени, сентябрь или октябрь меня устраивают», — написал Магомедшарипов в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что бой с участием Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса, который должен был пройти на турнире UFC 29 августа, не состоится. Причина — травма Родригеса, который повредил лодыжку.
Волкановски является действующим чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории.
- 6 августа 2020
-
07:35
-
05:18
-
00:51
-
00:03
- 5 августа 2020
-
22:58
-
21:55
-
19:58
-
19:00
-
17:54
-
16:07
-
15:00
-
14:09
-
13:02
-
12:19
-
11:39
-
11:01
-
10:20
-
09:39
-
08:55
-
00:39
- 4 августа 2020
-
23:55
-
22:48
-
22:40
-
20:45
-
19:55
-
18:34
-
18:21
-
17:18
-
16:09
-
15:32
-
15:03
-
14:03
-
12:40
-
12:00
-
11:01